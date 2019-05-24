Скачать
Суббота, 25.05.2019
Зеленский подписал указ о неотложных мерах по преодолению паводков на Закарпатье
Зеленский подписал указ о неотложных мерах по преодолению паводков на Закарпатье
Гройсман анонсировал создание своей собственной политической силы
Гройсман анонсировал создание своей собственной политической силы
Сборная Украины U-20 стартовала на ЧМ-2019 с победы
Сборная Украины U-20 стартовала на ЧМ-2019 с победы
Имя MONATIK'а появилось на "Площади звезд" в Киеве: фото
Имя MONATIK'а появилось на "Площади звезд" в Киеве: фото

Данилюк обвинил Луценка в саботаже судебного процесса с экс-владельцами ПриватБанка

Данилюк обвинил Луценка в саботаже судебного процесса с экс-владельцами ПриватБанка
23:37 Пт, 24 Май 2019 Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Александр Данилюк считает, что генпрокурор замешан в саботаже судебного разбирательства с экс-владельцами ПриватБанка в Лондоне.

Экс-министр финансов, советник президента Украины Александр Данилюк назвал манипуляциями обвинения в свой адрес со стороны генпрокурора Юрия Луценко в якобы противодействии уголовному преследованию экс-владельцев ПриватБанка и в свою очередь обвинил генпрокурора в саботаже судебного разбирательства с экс-владельцами банка в Лондоне.

"Он (Луценко – ИФ) своими действиями мог нанести очень серьезный ущерб государству. Он пытался открывать уголовные производства тут (в Украине – ИФ), чтобы сделать невозможным процессы в Лондонском суде", - сказал экс-глава Минфина в эфире "Радио НВ" в пятницу.

Данилюк подчеркнул, что тогда четко и письменно изложил свою позицию, что из-за таких действий решение спора с экс-владельцами ПриватБанка будет зависеть от не реформированной украинской судебной системы, "где мы потеряем наши возможности на справедливое решение".

"Сейчас он просто пытается спрятать свою ответственность. Это очень слабая позиция, к которой люди уже привыкли в выполнении генпрокурора", - считает советник президента.

Правительство Украины 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение НБУ и бывших акционеров ПриватБанка, крупнейшими из которых на тот момент были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения и влило в его капитал свыше 155 млрд грн. Экс-владельцы банка считают проведенную национализацию, в результате которой они полностью лишились своих акций, незаконной, тогда как ПриватБанк и государство требуют от них дополнительного возмещения ущерба.

В настоящее время стороны ведут судебные споры как в Украине, так и в зарубежных юрисдикциях. В частности, Окружной административный суд Киева 18 апреля 2019 года по иску Коломойского отменил решение о национализации ПриватБанка, а Кабмин с Нацбанком обжаловали это решение.

Помимо того на 22 июля 2019 года назначено рассмотрение апелляционной жалобы в Лондонском суде по спору между ПриватБанком и его экс-акционерами, так как Высокий суд Лондона 4 декабря 2018 года признал несоответствующим его юрисдикции иск ПриватБанка. Суд также решил отменить изданный в качестве обеспечительной меры приказ о всемирном аресте активов Коломойского и Боголюбова и еще шести компаний на сумму более $2,5 млрд, однако он остается в силе до рассмотрения апелляции.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Юрий Луценко, ПриватБанк, Суд, Президент, Саботаж, Александр Данилюк.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Приметы и обряды на 24 мая – День Мокия мокрого
02 Погода на выходные: всю Украину зальют дожди
03 Коломойский рассказал об отношениях с Портновым
04 Леся Никитюк обиделась на Потапа и Настю Каменских
05 Красивые поздравления с последним звонком 2019: стихи и открытки
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Данилюк высказался за продолжение сотрудничества с МВФ
Данилюк высказался за продолжение сотрудничества с МВФ
Суд Италии 12 июля вынесет приговор Маркиву
Суд Италии 12 июля вынесет приговор Маркиву
Помпео запланировал новое &quot;евротурне&quot;: все подробности
Помпео запланировал новое "евротурне": все подробности
Скандалы, интриги, расследования: слитый сценарий, разбор серии и почему именно такой финал &quot;Игры престолов&quot;
Слитый сценарий, разбор серии и почему именно такой финал "Игры престолов"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь