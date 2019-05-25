Глава НБУ обсудил с президентом важность независимости Нацбанка

Новости Украины: Президент Украины Владимир Зеленский и глава НБУ Яков Смолий обсудили необходимость сотрудничества с МВФ.

Глава Национального банка Украины (НБУ) Яков Смолий обсудил с президентом Украины Владимиром Зеленским вопросы сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ) и важность независимости НБУ.

"У меня была первая встреча с президентом Зеленским. Обсуждали текущую экономическую ситуацию и работу банковской системы, необходимость сотрудничества с МВФ и важность независимости НБУ. А также - дальнейшие шаги для поддержки макрофинансовой стабильности", - написал Смолий в своем микроблоге в Twitter в пятницу.

По его словам, встреча с главой государства была содержательной.

Напоминаем, Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель и в ближайшее время намерен провести телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, сообщается на сайте главы Украинского государства.