Зеркаль: Любые меры Трибунала помогут освободить наших моряков

Новости Украины: Елена Зеркаль: Чем четче Трибунал сформулирует меры по освобождению наших моряков, тем проще будет требовать от России выполнения приказа.

Любые меры, определенные Международным трибуналом по морскому праву, помогут освободить захваченных Россией в районе Керченского пролива украинских военных моряков.

Это отметила заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль в Facebook накануне заседания Морского трибунала, который 25 мая огласит свое решение по этому делу.

"Подчеркиваю, что любые меры, определенные Трибуналом, помогут освободить наших моряков. Конечно, чем четче они будут сформулированы, тем проще будет требовать от России выполнения приказа Трибунала. Даже если Трибунал решит, что нет оснований для издания приказа о временных мерах , это также будет шагом вперед в нашей стратегии по освобождению украинских военных кораблей и моряков", - написала она.

В то же время, представитель МИД отметила, что формулировки Трибунала всегда иные, чем предлагает заявитель. "Поэтому не стоит паниковать по этому поводу и сразу искать "измену"", - предостерегла она.

Зеркаль напомнила, что Украина обратилась в Трибунал с запросом относительно обязанности России освободить захваченные военные корабли и вернуть их под украинский контроль, прекратить уголовное преследование 24 пленных моряков, а также освободить их и вернуть в Украину.

"О том, что мы будем делать далее - расскажу завтра сразу после объявления приказа Трибунала", - пообещала заместитель министра.

Она также напомнила, что по делу Arctic Sunrise в 2013 году Россия освободила людей в течение месяца после принятия Морским трибуналом приказа. В другом подобном деле - Enrica Lexie - ситуация была более сложной, но в этом случае люди были возвращены на родину.

"Поэтому я убеждена, что мы добьемся освобождения наших моряков и их возвращения в Украину!" - заявила Зеркаль.

Она обратила внимание на то, что решение Международного трибунала по морскому праву будет объявлено 25 мая в Гамбурге в 12:00 по местному времени - ровно через шесть месяцев после захвата украинских военных российскими силовиками в районе Керченского пролива.

Как сообщалось, 25 ноября 2018 года российские пограничники у берегов аннексированного Крыма обстреляли и захватили три корабля Военно-морских сил Украины: катера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу", направлявшихся из Одессы в Мариуполь, а также их экипажи . В плен попали 24 украинца, трое из них были ранены.

Подконтрольный России "суд" в оккупированном Крыму арестовал всех задержанных украинских военных по обвинению в якобы незаконном пересечении границы. Сейчас они содержатся в СИЗО в Москве.

24 января 2019 года Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, в которой официально требует от России обращаться с захваченными в районе Керченского пролива украинскими военными моряками в соответствии с Женевской конвенцией о военнопленных.