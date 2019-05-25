Президента Украины пригласили в Канаду

Новости Украины: Роман Ващук: Президента Украины Владимира Зеленского официально пригласили в Канаду.

Правительство Канады официально пригласило Президента Украины Владимира Зеленского посетить страну с визитом 2 июля.

Об этом в интервью Радио Свобода сообщил Чрезвычайный и Полномочный Посол Канады в Украине Роман Ващук.

"Приглашение лично, по крайней мере по телефону, передано. А там уже с бумагами мы, как с одной стороны, так и с другой, справимся", – отметил Ващук.

Как уточнил посол, дата 2 июля совпадает с проведением в Канаде конференции по поддержке реформ в Украине.

"Думаю, премьер Канады надеется на присутствие там как Президента, так и других высокопоставленных украинских чиновников. Хотя мы понимаем, что одновременно в Украине будет проходить избирательная кампания", – отметил Ващук.

Накануне в Администрации Президента заявили, что Владимир Зеленский определяется, куда именно совершит свой первый зарубежный визит.