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Портнов просит ГБР открыть еще одно уголовное дело против Порошенко

Портнов просит ГБР открыть еще одно уголовное дело против Порошенко
11:26 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук

Новости Украины: Экс-заместитель главы АП Портнов зарегистрировал в Государственном бюро расследований третье заявление против Петра Порошенко.

Экс-заместитель главы Администрации президента Украины времен Виктора Януковича Андрей Портнов сообщил о регистрации в Госбюро расследований третьего заявления о возможном совершении бывшим президентом Петром Порошенко преступлений.

Об этом Портнов сообщил в своем Telegram-канале.

"Зарегистрировал в Государственном бюро расследований третье заявление об отмывании средств, легализации незаконных доходов и неуплате налогов бывшим Президентом Порошенко, который в составе организованной преступной группы завладел телеканалом "Прямой", оформив его на оффшорную компанию, фиктивно принадлежавшую бывшему члену Партии Регионов Макеенко", - сообщил Портнов. Вместе с тем он сообщил, что "ГБР зарегистрировало новое уголовное производство и начало расследование по факту легализации Порошенко преступных доходов при офшорных манипуляциях на сумму 300 млн долларов США по сделке продажи завода "Кузни на Рыбальском".

Как сообщалось, 21 мая следователи ГБР по заявлению Портнова открыли уголовное производство по факту возможной госизмены и действий, направленных на захват государственной власти, со стороны экс-президента Порошенко и других должностных лиц в ноябре 2018 года.

В ГБР пояснили статус Порошенко в деле по заявлению Портнова

В ГБР отмечали, что правонарушения касаются ст. 109 Уголовного кодекса Украины (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти), ст. 111 УК (государственная измена) и 426-1 УК (превышение военным служебным лицом власти или служебных полномочий).

В ГБР детализировали, что речь идет о событиях 25 ноября 2018 года, связанных с переходом корабельной группой ВМС Украины из Черного в Азовское моря в районе Керченского пролива. 23 мая директор ГБР Роман Труба сообщил, что бюро изучает заявление Портнова касательно возможного совершения Порошенко экономических преступлений, связанных с заводом "Кузница на Рыбальском".

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АП, Петр Порошенко, ГБР, Андрей Портнов.
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