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Международный морской суд обязал Россию освободить моряков

Международный морской суд обязал Россию освободить моряков
14:27 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины: Международный морской трибунал обязал Россию освободить три украинских корабля и 24 моряка и позволить им вернуться в Украину.

Международный трибунал ООН по морскому праву (МТМП) вынес решение, которым обязал Российскую Федерацию освободить три украинских корабля и 24 украинских моряков, захваченных в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года, и позволить им вернуться в Украину.

Соответствующее решение в отношении временных мер, о которых запросила украинская сторона, обнародовал в субботу в Гамбурге (Германия) судья Джин-Хен Пайк (Jin-Hyun Paik).

"Российская Федерация должна немедленно освободить украинские военные корабли "Бердянск", "Никополь" и "Яни Капу" и вернуть их Украине", - зачитал он.

За это решение проголосовали 19 судей, один судья – Руслан Колодкин (РФ)– против.

Международный трибунал по морскому праву (МТМП) обязал Российскую Федерацию доложить о выполнении решения освободить украинских моряков и кораблей до 25 июня 2019 года.

Также аналогичным голосованием было принято решение в отношении того, что "Российская Федерация должна немедленно освободить 24 задержанных украинских военнослужащих и позволить им вернуться в Украину".

"Трибунал постановил, что Украина и Российская Федерация должны представить Трибуналу первоначальный доклад, упомянутый в пункте 121, не позднее 25 июня 2019 года, и уполномочивает Председателя запрашивать дополнительные доклады и информацию, которые он сочтет целесообразными после этого доклада", - зачитал судья.

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В соответствии с параграфом 121 решения, каждая сторона должна представить Трибуналу доклад и информацию о соблюдении предписанных временных мер.

Трибунал также обязал Украину и Россию воздержаться от любых действий, которые могут усугубить или продлить спор.

Как сообщалось, утром 25 ноября Россия заблокировала прохождение в Керченский пролив украинскому буксиру "Яны Капу" и двум катерам "Бердянск" и "Никополь", которые осуществляли плановый переход из порта Одесса в порт Мариуполь. При выходе из Керченского пролива российские корабли открыли прицельный огонь по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информации о возможности прохождения через пролив. Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них получили ранения. Украинские обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет). Все пленные были арестованы так называемым "судом" в Крыму, после этого их перевезли в московские следственные изоляторы "Лефортово" и "Матросская тишина".

16 апреля 2019 году Украина обратилась в Международный трибунал по морскому праву за временными мерами в отношении России для освобождения украинских моряков и судов.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву военно-морские суда и их персонал имеют абсолютный иммунитет, который предусматривает, что иностранные государства не могут их арестовывать, задерживать и судить.

10 мая в Гамбурге начались слушания Международного трибунала по морскому праву в деле украинских моряков. Агентом от Украины на слушаниях выступает заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль.

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Россия, ООН, Керченский пролив, агрессия РФ, Международный трибунал ООН.
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