Зеленский поучаствовал в открытии летнего лагеря Международной антинаркотической ассоциации

Новости Украины: Зеленский считает, что государство должно оказывать большую поддержку ассоциациям, защищающим молодежь от алкоголизма и наркомании.

Президент Украины Владимир Зеленский на открытии 11-го спортивно-терапевтического лагеря Международной антинаркотической ассоциации, заявил о необходимости государственной поддержки ассоциациям, защищающим молодежь от алкоголизма и наркомании.

Президент Украины подчеркнул, что политики и государство должны реальными делами поддерживать организации, помогающие зависимым людям вернуться к здоровой жизни.

"Я своим приездом хочу засвидетельствовать, что государство должно обращать внимание на этот вопрос. Все, а прежде всего - политики, должны поддерживать, приезжать, интересоваться, какие есть проблемы, должны показывать, что они не безразличны к таким ассоциациям, к этому вопросу в целом", - отметил президент Украины.

По мнению Зеленского государство должно сформировать "четкий план мероприятий для решения этих проблем".