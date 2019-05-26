Геращенко готовит запрос в Нацполицию из-за задержания митингующих в Ровно

Новости Украины: Ирина Геращенко готовит запрос в Нацполицию относительно задержания в Ровно двух молодых людей.

Первый заместитель Председателя Верховной Рады Ирина Геращенко готовит запрос в Национальную полицию по задержанию в Ровно двух человек, которые вышли на одиночный пикет с плакатами об импичменте Президенту.

Об этом она сообщила в Facebook.

"Выражаю возмущение задержанием 2 несовершеннолетних в Киеве. Готовлю запрос в Нацполицию", - написала Геращенко.

По ее словам, за 5 предыдущих лет Банковую, ВР, КМ, обладминистрации "почти ежедневно пикетировали", и порой это были достаточно агрессивные акции.

"По-разному вели себя митингующие, это была демократия. Всех этих митингующих против «барыг» не трогали. За одиночный пикет и плакат задерживали только движение "Відсіч", с плакатом против тогдашнего кандидата в президенты, который теперь вновь избранный", - уточнила первый вице -спикер.

Ранее "RU: Ривне" сообщил, что 25 мая в центре Ровно на майдане Независимости состоялся митинг за импичмент Президенту. Двух его участников задержали.

Впоследствии в полиции заявили, что "задержания как такового" не было, участников акции просто пригласили в горотдел, где полицейские составили на 20-летнего парня и 16-летнюю девушку в присутствии ее матери админпротоколы по ст. 185-1 КУоАП (нарушение порядка и организации проведения собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций). Кроме того, в отношении матери несовершеннолетней составили админпротокол за невыполнение родителями обязанностей по воспитанию детей по ст. 184 КУоАП. Все материалы будут направляться в суд для принятия решения, заявили в полиции.