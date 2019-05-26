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Гройсман в Раде будет настаивать на принятии своей отставки

Гройсман в Раде будет настаивать на принятии своей отставки
19:49 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Кабмин

Новости Украины: Председатель правительства Украины Владимир Гройсман будет просить Раду о своей отставке.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, написавший заявление об отставке, попросит Верховную Раду уволить его с должности. После этого Кабмин будет продолжать свою работу, но уже в другом режиме.

"Парламент должен рассмотреть мое заявление об отставке, и я буду просить украинский парламент удовлетворить мое заявление об отставке. После того, как парламент примет мою отставку, Конституция и законы предусматривают, что я продолжаю работать премьер-министром до создания нового правительства, также продолжают работать все министры", сказал Гройсман в интервью ICTV, показанном в воскресенье вечером.

Отвечая на уточняющий вопрос о том, будет ли находится он и министры в статусе и.о. до этого времени, премьер сказал: "Даже статуса и.о. После отставки мы продолжаем работать на своих должностях".

Гройсман о своей отставке: Формат работы правительства изменится

Вместе с тем, Гройсман отметил, что до отставки правительство работало в плановом режиме. "Очевидно, что сейчас мы переходим в такой, я бы сказал, антикризисный режим".

"Если президент считает, что с этим правительством он не может работать, то для меня означает только одно: что та повестка дня, которая важна для страны, не будет реализована. Это означает, что президент берет на себя ответственность за повестку дня и я считаю, что такую возможность надо дать. Это не эмоция, эта моя позиция", – сказал премьер.

Говоря о решении миссии МВФ отсрочить работу с Украиной и позицию о том, что Украине, возможно, не нужна больше финансовая помощь, Гройсман сказал: "Сжечь резервы можно очень быстро. Могу сказать, что сейчас Украина находится по балансу в хорошем финансовом положении. У нас получилось накопить 20 млрд долларов валютных резервов, доллар, вы видели, был абсолютно стабильным. На едином казначейском счёте около 60 млрд накоплено, все программы финансируются... Моя стратегия состояла в том, что мы вообще должны долги отдать... И это надо было продолжать. Для МВФ важно, чтобы при пересмотре программы была засвидетельствована четкая политика, что дальше будет делать государство".

Отвечая на уточняющий вопрос о том, означает ли приостановка работы МВФ сомнения со стороны Фонда в политике государства, Гройсман отметил: "Когда они приехали и услышали о досрочном роспуске парламента и досрочные выборы, это значит, что они остановились и говорят следующее: "Вы выбирайте новый парламент, новый парламент выберет новое правительство и мы дальше будем говорить о продолжении нашего сотрудничества". Хотя одновременно они сказали, что готовы к продолжению сотрудничества".

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Верховная Рада, Правительство, Отставка, Владимир Гройсман.
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