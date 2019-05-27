Песков заявил, что позиция РФ по вопросу пленных украинских моряков не изменится

Новости Украины: Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не изменит свое мнение относительно освобождения украинских пленных моряков.

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что позиция Кремля по вопросу освобождения украинских моряков, задержанных в районе Керченского пролива, не изменится в связи с постановлением Международного трибунала ООН по морскому праву.

Песков заявил, что их судьба будет решена на заседании суда. Он заявил, что также должно завершиться следствие в связи с нарушением закона о границе. Таким образом, он ответил на вопрос журналистов, не изменилась ли позиция Кремля в связи с постановлением Международного трибунала.

Напомним, Международный трибунал ООН по морскому праву (МТМП) вынес решение, которым обязал Российскую Федерацию освободить три украинских корабля и 24 украинских моряков, захваченных в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года, и позволить им вернуться в Украину.

В свою очередь, посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что Украина будет продвигать идею "гамбургских санкций" против России, если Москва решит не выполнять требование Международного трибунала по морскому праву освободить украинских моряков и судна. Он назвал решение суда ООН имеющим без преувеличения исторический характер.