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Представитель президента в Раде: Зеленский не будет подписывать законы, принятые "с нарушением"

Представитель президента в Раде: Зеленский не будет подписывать законы, принятые "с нарушением"
13:07 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: rada.gov.ua

Новости Украины: Представитель Зеленского в Раде призвал принять законопроекты о неприкосновенности нардепов, о незаконном обогащении и Избирательный кодекс.

Представитель президента Украины Владимира Зеленского в Верховной Раде Руслан Стефанчук призывает народных депутатов рассмотреть и принять в первую очередь законопроекты о неприкосновенности парламентариев, о незаконном обогащении и Избирательный кодекс.

"Выступая перед Верховной Радой, президент обратился с тремя предложениями: неприкосновенность депутатов как наиболее подготовленный нормативно-правовой акт и изменения в Конституцию, которые уже прошли, второе – вернуть процедуру незаконного обогащения и третье – это Избирательный кодекс", - сказал Стефанчук на заседании согласительного совета руководителей фракций и групп парламента в понедельник.

Он попросил, чтобы Верховная Рада сконцентрировалась именно на этих трех законопроектах.

По словам представителя президента, глава государства нацелен на конструктивное сотрудничество с парламентом.

"Единственное: он очень просил – эра каких-либо подкулуарных договоренностей абсолютно завершена – все четко, понятно, прозрачно. И он готов поддержать любую инициативу парламента при таких условиях: она отвечает интересам народа Украины, правам каждого человека, не противоречит Конституции Украины, отвечает принципам верховенства права и отвечает качеству нормативно-правового урегулирования", - сказал Стефанчук.

Он также подчеркнул, что Зеленский не подпишет ни одного закона, во время принятия которого была нарушена процедура.

"10 раз ставить на голосование, "кнопкодавство" – такого больше не будет", - подчеркнул представитель президента в Верховной Раде.

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Верховная Рада, Голосование, Избирательный кодекс, Кнопкодавство, Руслан Стефанчук.
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