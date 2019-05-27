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Турчинов напомнил, что более не выполняет обязанности секретаря СНБО

Турчинов напомнил, что более не выполняет обязанности секретаря СНБО
15:03 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины: Турчинов заявляет, что не выполняет обязанности секретаря СНБО с момента подписания указа об увольнении

Александр Турчинов заявляет, что не выполняет обязанности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины с момента подписания президентом указа об увольнении - с 19 мая.

Об этом Турчинов сообщил в Facebook.

"В последнее время некоторые СМИ распространяют информацию, якобы я продолжаю выполнять обязанности секретаря СНБО. Напоминаю, что 17 мая я обратился к президенту с заявлением об увольнении, а 19 мая был подписан соответствующий указ", - отметил он.

"С момента обнародования указа президента Украины "Об освобождении А.Турчинова от должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины" я там не работаю. Утверждение, что якобы я выполняю какие-то обязанности секретаря СНБО - вздор, который не соответствует действительности и противоречит украинскому законодательству ", - подчеркнул он.

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Как сообщалось ранее, президент Петр Порошенко за день до завершения исполнения обязанностей главы государства освободил Турчинова от должности секретаря СНБО.

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Александр Турчинов, СНБО, Петр Порошенко.
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