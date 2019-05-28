Луценко сообщил, что хочет вернуться в политику после парламентских выборов

Новости Украины: Юрий Луценко заявил, что намерен покинуть свой пост "после того, как новый парламент сформирует все руководящие органы власти".

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что после проведения парламентских выборов готов будет вернуться в политику, но не в списки какой-либо партии.

"Считаю, что мое задание вместе с другими правоохранительными органами провести не только честные президентские, но и честные парламентские выборы и после этого я пойду в политику, не в списки каких-либо партий, а к людям с которыми буду работать над своим видением развития Украины", - сказал он в эфире ток-шоу "Свобода слова" в понедельник.

Отвечая на вопрос о возможных временных рамках такого решения, Луценко подчеркнул, что намерен покинуть свой пост "после того, как новый парламент сформирует все руководящие органы власти".