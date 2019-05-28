Скачать
Вторник, 28.05.2019
Зеркаль: Советники президентов Украины и ФРГ определяют будущее Минского формата
Зеркаль: Советники президентов Украины и ФРГ определяют будущее Минского формата
Зеленский осмотрел позиции военнослужащих ВСУ на передовой
Зеленский осмотрел позиции военнослужащих ВСУ на передовой
Сборная Украины вышла в 1/8 финала молодежного ЧМ-2019
Сборная Украины вышла в 1/8 финала молодежного ЧМ-2019
Милая малышка: Наталья Могилевская показала, как выглядела в детстве
Милая малышка: Наталья Могилевская показала, как выглядела в детстве

Луценко призывает Раду проголосовать за законопроект о продлении заочного расследования

Луценко призывает Раду проголосовать за законопроект о продлении заочного расследования
02:08 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины: Механизм заочного судопроизводства закончил свое действие с созданием Государственного бюро расследований.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко обратился к народным депутатам с призывом проголосовать за проект закона о продлении заочного расследования (№9353). Соответствующее видеообращение генпрокурора к парламентариям опубликовано на его странице в соцсети Фейсбук в понедельник вечером.

"Напомню, что 169 лиц сейчас находятся с обвинительными актами в судах, еще 445 лиц, среди которых 34 высокопоставленных чиновника и 162 сотрудника правоохранительных органов, имеют подозрения и ожидают судебных решений под домашним арестом или в СИЗО. Благодаря нашему с вами сотрудничеству, через механизм вами введенного заочного осуждения Оболонский суд г.Киева осудил к 13 годам бывшего президента Януковича. Это – хороший урок всем следующим руководителям государства. Но общество справедливо спрашивает "Кто отдал преступный приказ по расстрелам и насилию на Майдане?", - отметил Луценко.

При этом генпрокурор заявил, что правоохранители готовы предоставить ответ на этот вопрос, однако они нуждаются в законодательной поддержке со стороны народных депутатов.

"К сожалению, введенный вами механизм заочного судопроизводства закончил свое действие с созданием Государственного бюро расследований. Сейчас, в последние недели работы VIII созыва Верховной Рады мы вместе с вами имеем возможность дать этот ответ обществу. На вашем рассмотрении есть законопроект народного депутата Алексеева 9353, который дает возможность возобновить заочное судопроизводство, исключительно касательно преступлений предыдущих лет против государства или убийств мирных людей. Я очень прошу вас поддержать этот законопроект, и мы вместе с вами закончим то, что обещали людям: восстановим справедливость, назовем в суде тех преступников, которые дали приказ расстреливать мирных людей", - призвал Луценко.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Юрий Луценко, Законопроект, ВР, Генеральный прокурор Украины, Заочное расследование.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Зеленский осмотрел позиции военнослужащих ВСУ на передовой
02 Вакарчук представил двух членов партии "Голос"
03 МИД направил в Россию запрос о времени и месте передачи захваченных моряков и кораблей
04 Украина 1:0 Катар: события матча ЧМ-2019 (U-20)
05 Как две капли: Алина Гросу поделилась снимком с братом
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
В БПП не считают, что Раде удастся отправить Кабмин в отставку
В БПП не считают, что Раде удастся отправить Кабмин в отставку
Еврокомиссия может оштрафовать Италию на 3,5 миллиарда евро
Еврокомиссия может оштрафовать Италию на 3,5 миллиарда евро
Правительственный кризис в Израиле: Трамп выразил поддержку Нетаньяху
Правительственный кризис в Израиле: Трамп поддержал Нетаньяху
Любимое пальто: наряд Бриджит Макрон на выборах Европарламента во Франции
Любимое пальто: наряд Бриджит Макрон на выборах Европарламента во Франции
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь