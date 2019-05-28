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Политсила Гройсмана на следующей неделе проведет съезд

Политсила Гройсмана на следующей неделе проведет съезд
04:51 Сегодня Телеграф

Новости Украины: В команде Гройсмана могут быть несколько представителей действующего правительства.

Министр кабинета министров Украины Александр Саенко, который намерен идти на парламентские выборы вместе с политической силой действующего премьер-министра Владимира Гройсмана "Украинская стратегия", анонсировал съезд партии уже на следующей неделе.

"Дата предварительно есть. Я думаю, что на следующей неделе будет проходить съезд", - сказал он в эфире ток-шоу "Свобода слова" в понедельник.

Отвечая на вопрос о том, кто будет в составе такой политсилы, Саенко отметил, что это будут молодые люди с опытом.

"Будем искать тех людей, которые исповедуют правильные демократические, европейские ценности, умеют и знают, как это делать. Думаю, что команда будет достаточно молодых профессионалов”, - рассказал министр.

Саенко не исключил, что в команде Гройсмана могут быть несколько представителей действующего правительства.

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Все по теме:

Съезд, Владимир Гройсман, Александр Саенко, Политсила Гройсмана.
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