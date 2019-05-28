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Муженко передал дела Хомчаку

Муженко передал дела Хомчаку
05:33 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости Украины: Виктор Муженко с июля 2014 года был начальником Генерального штаба - главнокомандующим ВСУ.

Экс-начальник Генерального штаба - Главнокомандующий ВСУ Виктор Муженко подал рапорт о передаче дел и должности своему преемнику Руслану Хомчаку. Об этом Муженко сообщил на своей странице в Facebook, и приложил к сообщению собственный рапорт о передаче дел на имя министра обороны Степана Полторака.

"За 40 лет военной службы я ни разу не пожалел о своем выборе", - написал Муженко, добавив, что честно выполнял свой служебный долг.

Он подчеркнул, что за время отражения агрессии России против Украины Вооруженные Силы еще больше сплотились, укрепилось боевое братство. В Вооруженных Силах сформировался кастовый дух, подчеркнул Муженко и пожелал новому Главнокомандующему Вооруженных Сил Украины еще больше укрепить приобретенный боевой дух и улучшить боевые способности армии.

Он также поблагодарил "всех, без исключения, от солдата до генерала, каждого гражданина Украины, кто помогал армии, за то, что имел честь быть вместе с вами в эти бурные для государства времена и чувствовал вашу поддержку". "Служу и буду верным только Родине, ее народу и своим боевым собратьям", - добавил Муженко.

21 мая Президент Украины Владимир Зеленский освободил Виктора Муженко с должности начальника Генерального штаба - главнокомандующего Вооруженных сил Украины и назначил на эту должность Руслана Хомчака.

Руслан Хомчак - генерал-лейтенант Вооруженных сил Украины, командующий Оперативного командования "Південь".

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ВСУ, Степан Полторак, Виктор Муженко, Руслан Хомчак.
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