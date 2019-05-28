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Голова Одессы рассказал, как относится к "консультациям" Коломойского

Голова Одессы рассказал, как относится к "консультациям" Коломойского
06:59 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины: Геннадий Труханов готов вести переговоры со всеми без исключения, чтобы Одесса продвигалась вперед.

Городской голова Одессы Геннадий Труханов не против вести переговоры с Игорем Коломойским. Об этом он заявил на пресс-конференции.

"Коломойский - серьезный политик, бизнесмен с серьезными активами. Если сегодня он консультирует партию "Возрождение", которая ассоциируется с ним, то это его право... А я готов вести переговоры со всеми без исключения, чтобы Одесса продвигалась вперед: со всеми, кто конструктивен и кто сможет помочь", - сказал Труханов.

Вместе с тем, он не уточнил, какие еще политические структуры, кроме партий "Доверяй делам" и "Возрождение", будут принимать участие в формировании политсилы, которую он создает вместе с мэром Харькова Геннадием Кернесом. Кто именно войдет в ее состав, Труханов пообещал сказать после объединительного съезда, который запланирован на первую декаду июня.

20 мая Кернес анонсировал новую партию — совместный проект с Трухановым, и ее участие в досрочных парламентских выборах. 21 мая о своем участии в проекте заявил мэр Ужгорода Богдан Андреев.

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Одесса, Переговоры, Игорь Коломойский, Геннадий Труханов, Голова Одессы.
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