Министр инфраструктуры Омелян готов баллотироваться в Раду

Новости Украины: Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что собирается идти в политику и готов баллотироваться в Верховную Раду.

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян не исключает возможности баллотироваться в Раду, однако решение о присоединении к одной из политических сил пока не принял.

"В данный момент я понимаю, что пойду в политику, какой это будет формат – парламентский или внепарламентский – я для себя еще не решил", – сказал Омелян в кулуарах международной конференции "Ukrcemfor 2019" в Киеве во вторник.

При этом министр отметил, что пока не ведет переговоры ни с одной политической партией.

"Я этого (намерений идти на выборы в Раду – ред.) не исключаю, но хочу понять с кем, ради чего и как. Это должны быть прозрачные и честные выборы, не только передо мной, но и перед общественностью. Если я увижу, что это отвечает моим личным принципам, тогда буду готов присоединиться к политической силе", – добавил министр.