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Народный депутаты в декларациях указали недостоверные данные на 8,5 млрд гривен

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Народный депутаты в декларациях указали недостоверные данные на 8,5 млрд гривен
12:17 Сегодня Телеграф Украинская правда Фото: rada.gov.ua

Новости Украины: В 77 декларациях народных депутатов выявлены недостоверные сведения на общую сумму около 8,5 млрд грн.

Национальное агентство по противодействию коррупции по результатам проверок за 2017-2019 годы выявило в декларациях народных депутатов недостоверные сведения на 8,5 млрд гривен. Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

Отмечается, что в настоящее время агентство завершило полную проверку 110 деклараций, поданных 72 народными депутатами Украины, из которых в 77 декларациях обнаружены недостоверные сведения на общую сумму около 8,5 млрд гривен.

Сообщается, что НАПК составило и направило в Национальное антикоррупционное бюро Украины 23 обоснованных вывода об обнаружении признаков уголовных преступлений о незаконном декларировании и незаконном обогащении (до признания неконституционной ст. 368-2 УК).

По данным Нацагентства, 10 выводов о признаках уголовных преступлений нардепов Сергея Дунаева, Дениса Дзензерский, Вадима Рабиновича, Дмитрия Святаша, Вадима Новинского и Сергея Мельничука, НАБУ приобщило к материалам соответствующих уголовных производств.

Отмечается, что по сообщению НАБУ материалы НАПК относительно недостоверных сведений в декларации омбудсмена Людмилы Денисовой стали основанием для антикоррупционного бюро начать досудебное расследование.

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Сообщается, что щодо декларации Дениса Омельяновича НАБУ начало информационно-аналитическую работу, а по фактам декларирования народными депутатами недостоверной информации составлено и направлено в суд 4 протокола по части четвертой ст. 172-6 КУоАП.

В НАПК добавили, что в настоящее время продолжается полная проверка декларации нардепов.

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НАБУ, Декларации, НАПК, Народный депутаты.
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