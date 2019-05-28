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Стало известно, какую страну посетит Зеленский в качестве президента

Стало известно, какую страну посетит Зеленский в качестве президента
13:34 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: president.gov.ua

Новости Украины: Первой страной для визита Владимира Зеленского в качестве президента станет Германия.

Заместитель главы администрации президента Вадим Пристайко рассказал, что Германия будет одной из первых стран, которые посетит президент Владимир Зеленский.

Об этом он сказал "Укринформу" после визита в Германию страной для визита Зеленского в качестве президента.

"Я встретился с госсекретарем министерства иностранных дел и со своим коллегой - советником по внешнеполитическим вопросам канцлера Ангелы Меркель. Обсудили, как дать новый старт Минскому процессу, а также вопросы двустороннего сотрудничества", - рассказал Пристайко.

Он отметил, что такие встречи стали результатом договоренностей, достигнутых во время телефонного разговора президента Владимира Зеленского с канцлером в прошлую пятницу.

"Действительно, это была хорошая качественная беседа, продолжительная, во время которой мы обсудили инициативы, которые сейчас есть у президента Зеленского. Именно для того чтобы развить их в практическом русле, я был отправлен сюда. Это как раз часть договоренности двух лидеров, что советники встретятся в ближайшее время", - повторил заместитель главы АП.

Он заверил, что Германия "безусловно будет одной из первых стран", которые посетит с визитом новый президент. Дата визита пока еще не согласована, их график на ближайшую перспективу сейчас разрабатывают.

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Пристайко не видит проблемы в том, что Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон провели трехсторонние телефонные переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Во время разговора по телефону между Зеленским и Меркель канцлер сообщила ему, о чем говорилось в разговоре с Путиным. "Давно достигнута договоренность, что ничего об Украине без Украины", - подчеркнул он.

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Германия, Ангела Меркель, АП, Владимир Зеленский, Вадим Пристайко, Эммануэль Макрон.
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