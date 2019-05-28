Вакарчук: Партия "Голос" не будет объединяться с другими политическими брендами

Новости Украины: Певец Святослав Вакарчук, создавший перед выборами политическую партию "Голос", заявил, что она не будет объединяться с "Украинской стратегией" Владимира Гройсмана.

Лидер партии "Голос", музыкант Святослав Вакарчук заявляет, что возглавляемая им политическая сила не намерена объединяться с политическими брендами, однако готова объединяться с людьми, разделяющими ее идеологию и принципы.

"Партия Голос не объединяется с политическими брендами. Мы готовы объединять усилия с людьми, которые разделяют наши принципы, идеологические программы, нашу программу. С людьми, а не с брендами!", - написал Вакарчук в своем аккаунте в Твиттер во вторник.

Он также опубликовал видеообращение, в котором помимо данного тезиса заявил, что вскоре состоится съезд "Голоса" и "на нем в повестке дня не будет пункта об объединении с другими политическими силами".

"И третье: мы признаем ценность многих реформ, сделанных до нас, и мы идем в украинскую политику не рушить, а строить. Но мы будем рушить старые схемы, старые правила и старую политику, и мы будем строить политику новую", - заявил Вакарчук.

Напомним, 21 мая Министерство юстиции зарегистрировало партию "Голос", с которой Вакарчук собирается идти на выборы Верховной Рады. Она создана на базе партии "Платформа инициатив", зарегистрированной в 2015 году. Руководителем политической партии "Голос" значится бывший заместитель министра экономики Юлия Клименко.

Выборы в Верховную Раду состоятся в конце июля, а не в октябре, как раньше планировалось. Новый президент Владимир Зеленский решил досрочно распустить парламент из-за отсутствия коалиции с 2016 года.