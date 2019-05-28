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Тымчук рассказал, как ФСБ РФ собирается менять кураторов "Л/ДНР"

Тымчук рассказал, как ФСБ РФ собирается менять кураторов "Л/ДНР"
17:59 Сегодня Телеграф

Новости Украины: ФСБ РФ готовит подрыв доверия местных жителей к действующим кураторам Донбасса в рамках внутриполитической борьбы силовых структур РФ.

Координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук заявил о подготовке отстранения ставленников «куратора политики РФ на Донбассе» Владислава Суркова путем подрыва позиций самого политика на оккупированных территориях с целью доступа к полному политическому и экономическому контролю региона. Об этом сам Дмитрий Тымчук написал в Facebook.

По его словам, ФСБ РФ уже начала процесс подрыва позиций Суркова на оккупированных территориях для отстранения его ставленников во главе с Пушилиным.

Кроме этого, вместе с запуском информационной кампании по смене куратора ОРДЛО на экс-посла РФ Михаила Бабича и подачи Сурковым заявления об отставке по легенде о «провале деятельности на украинском направлении» и недовольством Путина, в частности в вариации с болезнью, проводится комплекс мероприятий в социальной и экономической сферах региона.

По указанию генерал-полковника ФСБ Сергея Беседы, руководство «Внешторгсервиса», которым формально владеет Сергей Курченко, но главными бенефициарами называются генерал-полковники ФСБ Чемезов и Беседа, задерживает выплаты в региональный бюджет средств для создания «катастрофического дефицита».

Путин постоянно контактирует с помощником по Донбассу Сурковым

Тымчук отмечает, что, по мнению ФСБ РФ, такие шаги уже в летнее время приведут к социально-экономическим потрясением местных жителей, что обрушит доверие к деятельности Пушилина и его команды, что будет основанием для его смещения и назначения подконтрольных ФСБ лиц. Такие шаги направлены на получение полного экономического и политического влияния в регионе, а также оттеснения из оккупированных территорий других игроков, в частности сотрудников ГРУ.

Ранее в СМИ появлялась информация о планах назначения бывшего посла РФ в Беларуси Михаила Бабича куратором «Л/ДНР», который сменит Владислава Суркова.

Глава МИД Украины Павел Климкин, комментируя сложившуюся ситуацию заявлял, что смена куратора никак не повлияет на политику РФ на Донбассе, поскольку в РФ «все решения принимает только один человек».

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Все по теме:

РФ, Донбасс, ФСБ, Владислав Сурков, Дмитрий Тымчук, ОРДЛО, Михаил Бабич.
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