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Львовский облсовет требует от Зеленского отказаться от русского языка

Львовский облсовет требует от Зеленского отказаться от русского языка
19:01 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости Украины: Депутаты Львовского облсовета раскритиковали публичную речь Владимира Зеленского.

Во Львовском облсовете проголосовали за обращение к президенту Украины с призывом прекратить игнорирование статуса государственного языка и публичное использование русского языка, передает обращение облсовета корреспондент.

Отмечается, что часть речей Владимира Зеленского выполняется без соблюдения закона Украины об обязательном использовании украинского языка на выступлениях, в комментариях и др., что нарушает права граждан на получение этой информации.

Депутаты облсовета Львовщины напомнили, что в Украине государственным языком является украинский. Это указано в статье 10 Конституции Украины.

В облсовете Львовской области убеждены, что президент страны, которая находится в состоянии войны, должен полностью исключить русский язык из публичного употребления поскольку это официальный язык страны-агрессора. Депутаты настоятельно призывают Зеленского отказаться от употребления русского языка в публичных выступлениях и прекратить нарушать законодательные нормы, а в будущем использовать исключительно государственный украинский язык.

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Львов, Украинский язык, Львовский облсовет, Владимир Зеленский.
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