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Лещенко хочет в Раду со "Слугой народа", но заявления Джулиани мешают

Лещенко хочет в Раду со "Слугой народа", но заявления Джулиани мешают
02:35 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Если партия не захочет принять Сергея Лещенко, депутат ответил, что будет баллотироваться на одном из киевских мажоритарных округов.

Внефракционный народный депутат Сергей Лещенко хотел бы баллотироваться на парламентских выборах как кандидат от партии «Слуга народа», если партия решит принимать действующих или бывших депутатов. Об этом он сказал в эфире Громадського.

«На сегодняшний день в партии «Слуга народа» продолжаются дискуссии, брать бывших депутатов или не брать. Соответственно, подожду, пока эти дискуссии завершатся», - сказал Лещенко.

Свое решение он объясняет тем, что ему «понятна не только идеология, но и мировоззрение» Президента Владимира Зеленского. «Человек симпатичный, я понимаю, о чем он», - сказал депутат.

Он отметил, что хотел бы быть в партии, однако осознает собственную «токсичность» из заявления личного адвоката Дональда Трампа Рудольфа Джулиани о «врагах в окружении Зеленского», к которым тот отнес Лещенко.

На вопрос, что он будет делать, если партия не захочет его принять, депутат ответил, что будет баллотироваться на одном из киевских мажоритарных округов.

Ранее глава избирательного штаба «Слуги народа» Александр Корниенко сообщил, что бывшие и действующие депутаты могут попасть в список партии, но не могут баллотироваться в мажоритарных округах.

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Рада, Владимир Зеленский, Рудольф Джулиани, Сергей Лещенко, "Слуга народа".
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