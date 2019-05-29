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Разумков: представления на отставку генпрокурора Луценко в парламенте не будет

Разумков: представления на отставку генпрокурора Луценко в парламенте не будет
05:44 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины: Дмитрий Разумков считает, что нардепы отказались поддерживать президентские законодательные инициативы.

Представления на отставку генерального прокурора Украины Юрия Луценко в парламенте нынешнего созыва, вероятно не будет, заявил глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков в эфире ток-шоу "Пульс" на телеканале "112 Украина".

По мнению Разумкова, нардепы отказались поддерживать президентские законодательные инициативы, поэтому кадровые вопросы в Раде рассматриватся не будут.

"Глядя на то, как Рада проголосовала другие обращения президента, мы прекрасно понимаем, что будет происходить дальше. Были отдельные депутаты и отдельные политические силы, которые в полном или частично объеме выполнили то обещания, которые открыто давали президенту в рамках переговоров, что состоялись в АП. А большая часть поступила как обычно - проголосовали и попытались на этом попиариться. устраивать дополнительные шоу, связанные с отставкой - я не думаю, что это будет правильно ", - рассказал он.

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Юрий Луценко, Парламент, Представление, Отставка Генпрокурора, Дмитрий Разумков.
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