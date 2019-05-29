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Зеленский надеется, что новая Рада обеспечит основу для получения транша МВФ
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Зеленский надеется, что новая Рада обеспечит основу для получения транша МВФ

Зеленский надеется, что новая Рада обеспечит основу для получения транша МВФ
05:03 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины: Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Верховная Рада потеряла возможность принимать ответственные решения.

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи с миссией Международного валютного фонда (МВФ) выразил надежду, что Верховная Рада после перевыборов обеспечит основу для получения следующего транша фонда.

"Сотрудничество продолжается. Международный валютный фонд всегда является надежным партнером Украины во времена, когда мы нуждаемся в поддержке, и Украина со своей стороны также будет оставаться партнером, который выполняет свои обязательства. К сожалению, пока мы видим промедление с принятием реформаторских законопроектов, которые граждане, бизнес, финансовое сообщество ждут годами. Надеюсь, парламент нового созыва наверстает это и обеспечит основу для получения следующего транша финансирования от Фонда", - подчеркнул Зеленский на встрече с миссией во главе с Роном ван Роденом.

Президент Украины подчеркнул, что на принятие решения о роспуске Верховной Рады повлияло несколько факторов. В частности, по его мнению, Верховная Рада потеряла возможность принимать ответственные решения.

"Очередные выборы (в Раду - ИФ) должны состояться в конце октября. Тогда где-то в декабре мы имели были коалицию и новое правительство. И граждане, и экономика не могут столько ждать. Без необходимых изменений у нас тогда были бы проблемы с Международным валютным фондом", - пояснил Зеленский свое решение распустить парламент.

Как сообщает во вторник пресс-служба президента Украины, на встрече с миссией МВФ также были глава Национального банка Украины Яков Смолий и министр финансов Украины Оксана Маркарова.

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МВФ, Владимир Зеленский, Президент Украину, Новая Рада, Получение транша МВФ.
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