У Бекирова ухудшилось здоровье: появились приступы удушья и кашель с кровью

Новости Украины: У политзаключенного Эдема Бекирова в симферопольском СИЗО ухудшилось здоровье, у него появились приступы удушья и кашель с кровяными выделениями.

Адвокат Эдема Бекирова Ислям Велиляев, который во вторник, 28 мая, посетил своего подзащитного в симферопольском СИЗО, рассказал, что состояние здоровья его подзащитного ухудшилось.

Отмечается, что крымскотатарского активиста Эдема Бекирова российские власти обвинили в незаконном хранении боеприпасов и взрывчатки. Он инвалид первой группы, без ноги, с четырьмя шунтами в сердце.

По словам адвоката, состояние здоровья стало ухудшаться с пятницы, 24 мая. По его описанию, у него начались приступы удушья. Сначала он начинает задыхается, ловит воздух ртом, дальше откашливается и этот кашель с кровяными выделениями. Когда это случилось впервые, он и его сокамерник долго стучали в дверь камеры. При этом, он рассказал, что несмотря на то, что она и находится в медчасти СИЗО, никто из медработников долго не приходил, а появился лишь тогда, когда приступ прошел.

Более того, Бекиров рассказал, что не ел уже около 14 часов, так как после приема пищи повышается уровень сахара в крови, а он у него и так повышен даже после приема инсулина. Поэтому, адвокат написал заявление начальнику изолятора Сергею Бережному с требованием немедленно обследовать подзащитного и госпитализировать.

Велиляев заявил, что его очень беспокоят эти новые симптомы у Бекирова. Он подчеркивает, что политзаключенного нужно немедленно спасать, трубить во все колокола, так как при таких симптомах в скором времени уже некого не будет спасать.

Напомним, Бекирова задержали в 2018 году в Херсонской области, когда он ехал к 78-летней матери и родственникам. Бекирова подозревают в совершении преступления по статье 222 часть 2 и 222.1 часть 2 УК РФ (хранение и передача взрывчатых веществ и боеприпасов). В частности, ему вменяют распространение и транспортировку более 10 килограммов тротила и 190 боевых патронов. При этом, Бекиров неоднократно заявлял о своей невиновности.