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Певица Полякова решила создать свою партию

Певица Полякова решила создать свою партию
15:23 Сегодня Телеграф Украинская правда Фото: Instagram

Новости Украины: Певица Оля Полякова намерена создать первую в Украине женскую партию.

Украинская певица и актриса Оля Полякова заявила о создании женской партии. Об этом она сказала в среду, выступая на форуме женского партнерства, и разместила соответствующее видео на своей странице в Facebook.

"Сейчас начинается гонка в парламент, и мне очень надоело голосовать за какого-то дядю с плаката, о котором я ничего не знаю. И миллионам людей очень хочется знать лично людей, за которых они будут голосовать", - сказала Полякова.

 Смотрите заявление Поляковой с 6:10

"Я официально заявляю: я начинаю создание партии, которая будет отвечать на этот призыв. И это будет первая женская партия Украины", - добавила она.

По мнению Поляковой, "сегодня стране, как никогда, нужен женский взгляд, женский ум и женский подход".

"Потому что мы, прежде всего, мамы, и только мы хорошо знаем, какой должна быть страна, чтобы там не только воспитывать наших детей, а чтобы захотелось рожать детей", - сказала певица.

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"Люди, мы вымираем! Индийцы размножаются, и китайцы тоже... Для кого наши военные защищают наши территории? Если мы вымираем, то некому будет там жить. Поэтому я думаю, что нам надо размножаться, нам надо рожать", - считает она.

Оля Полякова родилась 1984 году в Виннице. Замужем, воспитывает двоих детей: Марию (2005 г. р.) и Алису (2011 г. р.)

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Партия, Политика, Оля Полякова, Женская партия.
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