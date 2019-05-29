Комитет ВР поддержал отставку Гройсмана (Видео)

Новости Украины: Комитет Верховной Рады поддержал отставку Владимира Гройсмана и новации в избирательное законодательство.

Отставку премьер-министра Гройсмана поддержали в комитете Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики и правосудия.

Голосовать за решение комитета будут в четверг, 30 мая, на заседании Рады. На нем ожидают увидеть и самого Владимира Борисовича. Кроме этого комитет поддержал рассмотрение во втором чтении Избирательного кодекса, на сегодняшний день было обработано более 4 тысяч поправок.

Так, в обновленном кодексе предусмотрена пропорциональная система и открытые списки. Проходной процент в Раду будет составлять 4%, изменяться правила политической агитации, в частности запрет на внешнюю рекламу, а также реализация антикоррупционной политики.

В СМИ отмечают, что в зале парламента будут рассмотрены все правки кодекса. Будет ли действовать обновленный Избирательный кодекс, зависит теперь от самих депутатов, которые должны проголосовать за предложенные новшества. Если чиновники не успеют рассмотреть все поправки, скорее всего, будут инициироваться внеочередные собрания.