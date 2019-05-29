Скачать
Среда, 29.05.2019
Зеленский внес в Верховную Раду проект закона об импичменте
Зеленский внес в Верховную Раду проект закона об импичменте
Профильный комитет рекомендует Раде принять новый избирательный кодекс
Комитет рекомендует Раде принять новый избирательный кодекс
Футбол. Где и когда смотреть матчи заключительного тура УПЛ
Футбол. Где и когда смотреть матчи заключительного тура УПЛ
Модель Алессандра Амбросио похвасталась стройной фигурой
Модель Алессандра Амбросио похвасталась стройной фигурой

Комитет ВР поддержал отставку Гройсмана (Видео)

Комитет ВР поддержал отставку Гройсмана (Видео)
16:31 Сегодня Телеграф Фото: www.kmu.gov.ua

Новости Украины: Комитет Верховной Рады поддержал отставку Владимира Гройсмана и новации в избирательное законодательство.

Отставку премьер-министра Гройсмана поддержали в комитете Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики и правосудия.

Голосовать за решение комитета будут в четверг, 30 мая, на заседании Рады. На нем ожидают увидеть и самого Владимира Борисовича. Кроме этого комитет поддержал рассмотрение во втором чтении Избирательного кодекса, на сегодняшний день было обработано более 4 тысяч поправок.

Так, в обновленном кодексе предусмотрена пропорциональная система и открытые списки. Проходной процент в Раду будет составлять 4%, изменяться правила политической агитации, в частности запрет на внешнюю рекламу, а также реализация антикоррупционной политики.

Зеленский внес в Верховную Раду проект закона об импичменте

В СМИ отмечают, что в зале парламента будут рассмотрены все правки кодекса. Будет ли действовать обновленный Избирательный кодекс, зависит теперь от самих депутатов, которые должны проголосовать за предложенные новшества. Если чиновники не успеют рассмотреть все поправки, скорее всего, будут инициироваться внеочередные собрания.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Правительство, ВРУ, Отставка, Кодекс, Комитет, Гройсман, Избирательный процесс.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Жара до +33, грозы и шквальный ветер: какие сюрпризы готовит погода в ближайшие дни
02 Разумков: представления на отставку генпрокурора Луценко в парламенте не будет
03 Оригинальные поздравления с днем рождения 29 мая в прозе
04 Сегодня состоится финал Лиги Европы Челси - Арсенал
05 Разумков объяснил, почему Саакашвили не может попасть в списки партии "Слуга народа"
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Когда придет настоящая жара: синоптики дали прогноз погоды на лето
Жара, град и ливни: синоптики дали прогноз погоды на лето
Сколько Украина должна выплатить по долгам в этом году
Сколько Украина должна выплатить по долгам в этом году
Комитет ВР поддержал отставку Гройсмана (Видео)
Комитет ВР поддержал отставку Гройсмана (Видео)
По стопам отца: сын Потапа покоряет публику рэпом
По стопам отца: сын Потапа покоряет публику рэпом
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь