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Зеленский посоветовал политикам покупать шаурму

Зеленский посоветовал политикам покупать шаурму
16:49 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук

Новости Украины: Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал фото с шаурмой и посоветовал политикам тоже покупать шауруму.

Президент Украины Владимир Зеленский приобрел шаурму на автозаправке и опубликовал пост об этом в Facebook.

По его словам, в шаурме "нет ничего страшного" – она может быть решением в случае напряженного графика. Публикацию сопровождает соответствующее фото.

"Когда у тебя напряженный график, шаурма может быть решением. В этом, как видите, нет ничего страшного, неудобного и тем более - постыдного. А еще - помогает не "забронзоветь", не отрываться от людей. Для тех, кто во власти, это полезно. Рекомендую!", – отметил Зеленский.

Свою публикацию глава государства сопроводил хэштегом #ШаурмаТакШаурма, что можно рассматривать как "троллинг" бывшего президента Украины Петра Порошенко.

Напомним, Зеленский упомянул шаурму в своем поздравлении по случаю Дня Киева.

"Есть то, что делает Киев – Киевом. Это запах цветущих лип и шаурмы возле метро", - написал он.

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Ремарка Зеленского вызвала резонанс среди пользователей, породив множество критики, шуток и мемов. Многие оказались недовольны тем, что шаурма стала "символом" столицы.

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Политики, Совет, Шаурма, Владимир Зеленский.
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