Верховный суд не отменил назначение Богдана главой АП

Новости Украины: Верховный суд отказал в открытии дела по иску о неправомерности назначения Богдана главой АП.

Верховный суд расценил, как необоснованный иск к президенту Украины Владимиру Зеленскому о признании противоправным и отмене его указа №304/2019 "О назначении Андрея Богдана главой Администрации президента Украины", сообщается на странице суда в соцсети Facebook в среду.

"Обращение в суд истец обосновал тем, что этот указ не соответствует требованиям законодательства, в частности, закона Украины "Об очистке власти"… Верховный Суд отказал в открытии производства по делу, мотивируя тем, что право на обжалование индивидуального акта субъекта властных полномочий предоставлено лицу, в отношении которого этот акт принят или прав, свобод и интересов которого он непосредственно касается. Поскольку истец не является участником (субъектом) правоотношений по назначению Богдана главой администрации президента Украины, то такой Указ не порождает для истца права на защиту, то есть права на обращение с этим иском", - говорится в сообщении.

Аналогичный правовой вывод Большая палата Верховного суда выразила, в частности, в постановлениях от 14 марта 2018 года по делу №9901/22/17, от 6 и 12 июня 2018 года в делах №800/489/17 и №800/587/17 соответственно, от 16 октября 2018 года по делу № 9901/415/18, а также в постановлении от 9 апреля 2019 года по делу № 9901/611/18.

"Согласно п.1 ч.1 ст.170 Кодекса об административном судопроизводстве Украины, судья отказывает в открытии производства по административному делу, если иск не подлежит рассмотрению по правилам административного судопроизводства", - заявили в Верховном суде.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский уволит Андрея Богдана с должности главы администрации президента, если Конституционный суд Украины примет решение о соответствии Конституции соответствующих положений закона "Об очищении власти" (т.н. закон о люстрации),