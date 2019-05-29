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Зеленский провел кадровые перестановки в СБ президента и УГО

Зеленский провел кадровые перестановки в СБ президента и УГО
19:45 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: АП

Новости Украины: Президент указами освободил с должностей Гелетея, Дахновского и назначил Оцерклевича и Донца.

Президент Украины Владимир Зеленский своими указами уволил Валерия Гелетея с должности начальника Управления государственной охраны (УГО) и назначил на этот пост подполковника Вооруженных сил Украины Алексея Оцерклевича.

Указом президента №333/2019, опубликованном на сайте главы Украинского государства в среду вечером, Зеленский удовлетворил рапорт об отставке Гелетея.

Следующим же указом (№334/2019) президент Украины назначил "Оцерклевича Алексея Ярославича начальником Управления государственной охраны Украины".

Еще одним указом (№335/2019) Зеленский уволил Владимира Дахновского с должности первого заместителя начальника УГО.

При этом указом №336/2019 президент назначил на эту должность Вячеслава Штучного.

Глава Украинского государства Владимир Зеленский своим указом назначил Максима Донца заместителем начальника Управления - начальником Службы безопасности президента Украины Управления государственной охраны.

"Назначить Донца Максима Андреевича заместителем начальника Управления - начальником Службы безопасности президента Украины Управления государственной охраны Украины", - говорится в указе №337/2019, опубликованном на сайте президента Украины в среду вечером.

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Алексей Оцерклевич – подполковник Вооруженных сил Украины, участник войны на Донбассе, заместитель командира 1-го механизированного батальона 93-й отдельной механизированной бригады во времена боев за Донецкий аэропорт (ДАП), впоследствии выполнял обязанности командира подразделения.

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ВСУ, Уго, Владимир Зеленский, Валерий Гелетей, Владимир Дахновский, Алексей Оцерклевич, Максим Донец.
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