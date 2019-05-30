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На досрочные выборы в Раду из бюджета выделят почти 2 миллиарда

На досрочные выборы в Раду из бюджета выделят почти 2 миллиарда
00:15 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины: На проведение досрочных парламентских выборов в Украине предусмотрено почти 2 млрд. гривень.

На проведение досрочных выборов в Верховную Раду Украины, назначенных на 21 июля, в государственном бюджете предусмотрено почти 2 млрд грн.

Об этом сообщила глава Государственной казначейской службы Украины Татьяна Слюз в ходе совещания по публичным закупкам Центральной избирательной комиссии (ЦИК) для проведения внеочередных выборов в Раду.

"Госказначейство высказывает свою поддержку проведению выборов. Согласно бюджетной программе, на проведение парламентских выборов предусмотрено 1,947 млрд грн", - отметила Слюз.

По ее словам, 300 тыс. грн уже сегодня-завтра должны поступить на счета Центральной избирательной комиссии для проведения госзакупок на нужды избирательного процесса.

Как сообщалось ранее, 20 мая, в день своей инаугурации, президент Украины Владимир Зеленский анонсировал роспуск Верховной Рады восьмого созыва и досрочные парламентские выборы, а также предложил действующему составу правительства подать в отставку.

Зеленский внес в Верховную Раду проект закона об импичменте

23 мая премьер-министр Украины Владимир Гройсман подал в Верховную Раду заявление об отставке.

Также, 23 мая указ президента о роспуске Верховной Рады и назначении внеочередных выборов вступил в силу. Внеочередные выборы в Верховную Раду назначены на 21 июля.

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Верховная Рада, Парламентские выборы, Татьяна Слюз, Досрочные выборы.
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