Савченко подтвердила намерение участвовать в выборах в Раду

Новости Украины: Савченко заявила, что идет на досрочные выборы в Верховную Раду.

Народный депутат Украины Надежда Савченко заявила, что будет участвовать в досрочных выборах в Верховную Раду, которые состоятся 21 июля.

Соответствующее заявление она сделала в эфире телеканала "112 Украина".

"Общественно-политическая платформа Надежды Савченко" будет участвовать в этих выборах. Политическая партия "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко" будет участвовать в политических выборах именно под этим названием", - заявила Савченко.

Народный депутат отметила, что дата съезда партии пока неизвестна.

"О том, какая это будет команда, вы увидите после сбора открытых списков, я смогу объяснить и защитить всех, кто будет стоять рядом со мной, передо мной и за мной. Дата собрания еще неизвестна", - добавила Савченко.

Как сообщалось, 24 мая стартовал избирательный процесс внеочередных выборов в Верховную Раду, которые назначены на 21 июля текущего года. 20 мая Президент Владимир Зеленский распустил парламент восьмого созыва.