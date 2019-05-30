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Савченко подтвердила намерение участвовать в выборах в Раду

Савченко подтвердила намерение участвовать в выборах в Раду
01:35 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины: Савченко заявила, что идет на досрочные выборы в Верховную Раду.

Народный депутат Украины Надежда Савченко заявила, что будет участвовать в досрочных выборах в Верховную Раду, которые состоятся 21 июля.

Соответствующее заявление она сделала в эфире телеканала "112 Украина".

"Общественно-политическая платформа Надежды Савченко" будет участвовать в этих выборах. Политическая партия "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко" будет участвовать в политических выборах именно под этим названием", - заявила Савченко. 

Народный депутат отметила, что дата съезда партии пока неизвестна.

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"О том, какая это будет команда, вы увидите после сбора открытых списков, я смогу объяснить и защитить всех, кто будет стоять рядом со мной, передо мной и за мной. Дата собрания еще неизвестна", - добавила Савченко.

Как сообщалось, 24 мая стартовал избирательный процесс внеочередных выборов в Верховную Раду, которые назначены на 21 июля текущего года. 20 мая Президент Владимир Зеленский распустил парламент восьмого созыва.

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Верховная Рада, Парламентские выборы, Досрочные выборы, Надежда Савченко.
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