ВС отказал в открытии производства по делу о назначении Главы АП

Новости Украины: В Верховном Суде отклонили иск о признании неправомерным и отмене Указа Президента от 21 мая 2019 года о назначении Главы Аппарата Президента.

Верховный Суд обнародовал вывод по делу о назначении Андрея Богдана Главой АП.

"Гарантированное ст. 55 Конституции Украины и конкретизировано в законах Украины право на судебную защиту предполагает возможность обращения в суд за защитой нарушенного права, но требует, чтобы нарушение, о котором утверждает истец, было обосновано", - сообщается в тексте вывода.

Таким образом Высший Суд Украины отклонил иск истца к Президенту о признании неправомерным Указ о назначении Главы Аппарата Президента. Свое обращения в суд истец обосновал тем, что подписанный документ не соответствует требованиям законодательства. В частности, данный Указ нарушает Закон "Об очистке власти", говориться в сообщении на сайте Судебной власти Украины.

Решение Президента, по версии истца, нарушает принципы очистки власти, а также идет вопреки защите демократических ценностей в стране. Подчеркивается, что данное кадровое решение нарушает правовой порядок функционирования государственных органов.

Отказ в открытии производства по данному делу в суде мотивировали тем, что "право на обжалование индивидуального акта субъекта властных полномочий предоставлено лицу, в отношении которого этот акт принят или прав, свобод и интересов которого он непосредственно касается".

Истец в данном случае не является участником правоотношений в деле о назначении Андрея Богдана. Это значит, что принятый Указ не является причиной для обращения в суд с административным иском.