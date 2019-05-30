Верховная Рада отказалась принять отставку Гройсмана

Новости Украины: Верховная Рада отклонила проект постановления об отставке премьер-министра Владимира Гройсмана № 10341.

Верховная Рада не поддержала отставку премьер-министра Украины Владимира Гройсмана.

За соответствующее постановление № 10341 на пленарном заседании в четверг проголосовали 97 народных депутатов из 226 минимально необходимых для принятия решения.

"Владимир Борисович, члены Кабинета министров, призываю вас и дальше системно работать для развития Украины", - сказал после голосования спикер Андрей Парубий.

Глава правительства с трибуны парламента заявил, что он никогда не держался за должность, поэтому, когда президент Владимир Зеленский призвал Кабмин писать заявления об увольнении, он сразу так и сделал.

Он признал, что далеко не все еще сделано в государстве, а политическая система неэффективна, но с приходом нового президента у страны есть шанс все исправить.

"После выборов президента Украины, я глубоко убежден, перед нами всеми открылись возможности консолидации для принятия актуальных вопросов повестки дня... принятия необходимых решений, которые изменят политическую систему, которая неэффективна", - сказал премьер-министр.

В то же время, по словам Гройсмана, разговоры о дефолте в Украине, которые идут в последнее время, не имеют под собой никаких оснований, ведь он сделал все, чтобы этого не произошло.

"Я хочу точно вам сказать, что это - не мой сценарий!" - заявил премьер.

"Мое решение было не эмоция, а позиция. И еще одно очень важное – я никогда в своей жизни не перекладывал ни на кого ответственность", - сказал он после голосования в парламенте за его отставку, которую депутаты не поддержали.

Среди прочего премьер посетовал на необоснованную критику правительства депутатами во время своих выступлений перед голосованием.

В то же время, он отметил, что уважает решение Рады.

Как сообщалось, 20 мая Президент Украины Владимир Зеленский во время инаугурации заявил о намерении распустить ВР и призвал членов правительства уйти в отставку. Вечером того же дня премьер-министр Владимир Гройсман заявил о своем решении уйти с должности. Свое заявление он передал на рассмотрение Верховной Рады 22 мая. Согласно закону "О Кабинете Министров Украины", парламент рассматривает вопрос об отставке премьера не позднее чем на десятый день после поступления его заявления.

Комитет ВР по вопросам правовой политики и правосудия 29 мая рассмотрел заявление Премьер-министра Украины Владимира Гройсмана о его отставке и рекомендовал парламенту определиться путем голосования относительно этого вопроса.

В Конституции Украины определено, что Кабинет министров слагает полномочия перед Верховной Радой.

Отставка Премьер-министра имеет следствием отставку всего состава Кабмина. В таком случае ВР должна сформировать новый состав правительства. До начала его работы свои полномочия будет исполнять тот состав Кабмина, отставку которого было принято.