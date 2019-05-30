Скачать
Четверг, 30.05.2019
Зеленский принял сенатора США Портмана: что обсуждалось
Зеленский принял сенатора США Портмана: что обсуждалось
Представители Украины призывают ПАСЕ отказаться от возвращения РФ
Представители Украины призывают ПАСЕ отказаться от возвращения РФ
Украина - Днепр-1: видео голов и обзор матча 29.05.2019
Украина - Днепр-1: видео голов и обзор матча 29.05.2019
Монохромный розовый: королева Великобритании покорила публику на садовой вечеринке
Монохромный розовый: королева Великобритании покорила публику на садовой вечеринке

Зеленский с главами МИД Германии и Франции обсуждал Донбасс

Зеленский с главами МИД Германии и Франции обсуждал Донбасс
19:50 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины: Владимир Зеленский встретился с главами МИД Германии и Франции для обсуждения вопроса Донбасса.

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас после встречи с президентом Украины Владимир Зеленским отметил, что стороны думают над тем, как дать новый толчок Минскому процессу для урегулирования конфликта и прекращения войны на Донбассе.

"Как раз пользуясь такой хорошей возможностью, мы хотим подумать над тем как вновь "оживить" Минский процесс, чтобы достичь цели – установления мира на востоке, чего очень ожидают люди там", - сказал глава МИД ФРГ на брифинге возле Дома с химерами в четверг в Киеве.

"Мы пришли к согласию, что в "нормандском формате" в рамках переговоров между Францией, Германией, Россией и Украиной мы будем пытаться выполнить Минские договоренности для того, чтобы был все-таки установлен мир на востоке Украины. Я думаю, что в рамках этого формата мы можем достичь этого", - сказал глава МИД ФРГ на брифинге.

Маас отметил, что Зеленский назвал достижение мира на востоке Украины своим приоритетом, и "мы его в этом поддерживаем".

Зеленский принял сенатора США Портмана: что обсуждалось

Президент Украины Владимир Зеленский отметил поддержку Германией и Францией главного приоритета каждого украинца – прекращение огня на Донбассе.

Об этом В.Зеленский сказал после встречи с министром иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дрианом и министром иностранных дел Германии Хайко Маасом в четверг в Киеве.

"Они поддерживают наши приоритеты, приоритеты моей команды в разных сферах – это и экономические вопросы и вопросы борьбы с коррупцией. И главный приоритет каждого украинца – прекращение огня, прекращение войны", - сказал президент журналистам, выходя из Дома с химерами.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что доволен встречей с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как передает корреспондент, об этом глава МИД Франции сказал в Киеве после совместной с министром иностранных дел Германии Гайко Маасом встречи с президентом Украины.

В частности, французский министр отметил, что вместе со своим немецким коллегой провели встречу с Зеленским, чтобы передать главе Украинского государства поздравления в связи с его избранием на должность президента, а также ”вдохновить его на осуществление высокой миссии”.

”И заверить его в нашей поддержке в выполнении тех больших задач, которые возложены на плечи”, - добавил ле Дриан.

Он отметил, что на встрече обсуждалась поддержка усилий Зеленского в контексте реализации реформ, в которых нуждается Украина, но также поддержка намерения президента Украины достичь мира на Донбассе.

Ле Дриан напомнил, что Франция и Германия являются посредниками в «нормандском» переговорном процессе и способствуют переговорам в рамках Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.

”По итогам встреч и обмена мнениями, которые мы имели, мы можем сказать, что общение с президентом было чрезвычайно полезным и содержательным. И позволяет нам с оптимизмом смотреть на дальнейшее развитие событий”, - подчеркнул Ле Дриан.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Германия, Донбасс, Владимир Зеленский, МИД Германии, Минские соглашения, Минский процесс.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Сезон "тропиков": украинцам обещают дожди и жару до +33°
02 Приметы и обряды на 30 мая – День святой Евдокии
03 Гороскоп на сегодня, 30 мая 2019: все знаки Зодиака
04 Крушение военного вертолета: Зеленский поручил провести расследование трагедии
05 Поздравления с днем рождения 30 мая: стихи и открытки
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
КС назначил дату рассмотрения жалобы о роспуске Рады
КС назначил дату рассмотрения жалобы о роспуске Рады
Миссия МВФ назвала условие возвращения в Украину
Миссия МВФ назвала условие возвращения в Украину
Прокуратура назвала несколько версий крушения Ми-8 с военными
Прокуратура назвала несколько версий крушения Ми-8 с военными
Афиша интересных событий в Украине на 1-2 июня
Афиша интересных событий в Украине на 1-2 июня
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь