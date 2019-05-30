Зеленский с главами МИД Германии и Франции обсуждал Донбасс

Новости Украины: Владимир Зеленский встретился с главами МИД Германии и Франции для обсуждения вопроса Донбасса.

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас после встречи с президентом Украины Владимир Зеленским отметил, что стороны думают над тем, как дать новый толчок Минскому процессу для урегулирования конфликта и прекращения войны на Донбассе.

"Как раз пользуясь такой хорошей возможностью, мы хотим подумать над тем как вновь "оживить" Минский процесс, чтобы достичь цели – установления мира на востоке, чего очень ожидают люди там", - сказал глава МИД ФРГ на брифинге возле Дома с химерами в четверг в Киеве.

"Мы пришли к согласию, что в "нормандском формате" в рамках переговоров между Францией, Германией, Россией и Украиной мы будем пытаться выполнить Минские договоренности для того, чтобы был все-таки установлен мир на востоке Украины. Я думаю, что в рамках этого формата мы можем достичь этого", - сказал глава МИД ФРГ на брифинге.

Маас отметил, что Зеленский назвал достижение мира на востоке Украины своим приоритетом, и "мы его в этом поддерживаем".

Президент Украины Владимир Зеленский отметил поддержку Германией и Францией главного приоритета каждого украинца – прекращение огня на Донбассе.

Об этом В.Зеленский сказал после встречи с министром иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дрианом и министром иностранных дел Германии Хайко Маасом в четверг в Киеве.

"Они поддерживают наши приоритеты, приоритеты моей команды в разных сферах – это и экономические вопросы и вопросы борьбы с коррупцией. И главный приоритет каждого украинца – прекращение огня, прекращение войны", - сказал президент журналистам, выходя из Дома с химерами.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что доволен встречей с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как передает корреспондент, об этом глава МИД Франции сказал в Киеве после совместной с министром иностранных дел Германии Гайко Маасом встречи с президентом Украины.

В частности, французский министр отметил, что вместе со своим немецким коллегой провели встречу с Зеленским, чтобы передать главе Украинского государства поздравления в связи с его избранием на должность президента, а также ”вдохновить его на осуществление высокой миссии”.

”И заверить его в нашей поддержке в выполнении тех больших задач, которые возложены на плечи”, - добавил ле Дриан.

Он отметил, что на встрече обсуждалась поддержка усилий Зеленского в контексте реализации реформ, в которых нуждается Украина, но также поддержка намерения президента Украины достичь мира на Донбассе.

Ле Дриан напомнил, что Франция и Германия являются посредниками в «нормандском» переговорном процессе и способствуют переговорам в рамках Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.

”По итогам встреч и обмена мнениями, которые мы имели, мы можем сказать, что общение с президентом было чрезвычайно полезным и содержательным. И позволяет нам с оптимизмом смотреть на дальнейшее развитие событий”, - подчеркнул Ле Дриан.