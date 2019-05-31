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В России сообщили, что Балух переведен в тюремную больницу

В России сообщили, что Балух переведен в тюремную больницу
05:22 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины: Владимира Балуха перевели в тюремную больницу..

Осужденного в анексованому Крыму украинского активиста Владимира Балуха, который отбывает заключение в колонии Тверской области России, перевели в тюремную больницу.

Об этом сообщает Крым.Реалии со ссылкой на аппарат уполномоченного по правам человека Тверской области.

"Мы связывались с Федеральной службой исполнения наказаний, он (Владимир Балух - ред) переведен в областную больницу ФСИН, в город Торжок", - говорится в сообщении.

В то же время адвокат крымского активиста Ольга Динзе отметила, что у нее нет официального подтверждения этой информации.

"Я обратилась к и.о. начальника колонии с просьбой разрешить посещение Балуха врачом с целью его первичного осмотра и установления наличия или отсутствия признаков того или иного заболевания с учетом его жалоб на состояние здоровья. Если его переведут в ЛПУ (лечебно-профилактическое учреждение - ред.), то исключительно с целью отказа в удовлетворении моей просьбы и создания видимости предоставления Балуху медицинской помощи. Поскольку ответ на заявление до настоящего времени не поступил, я не могу прокомментировать сложившуюся на сегодняшний день ситуацию", - сказала адвокат.

Она сообщила, что планирует посетить Балуха на следующей неделе и получить больше информации о его местонахождении и состоянии.

Напоминаем, украинский активист Владимир Балух, которого с 4 апреля 2019 года держат в штрафном изоляторе колонии № 4 г.Торжок, будет находиться в условиях ШИЗО российской тюрьмы до 31 мая.

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"Суд" в оккупированном Крыму приговорил Балуха к 4 годам 11 месяцам колонии и штрафу в размере 10 тыс. рублей (около 4 тыс. грн) по совокупности двух уголовных дел. Причиной уголовного преследования Балуха является его проукраинская позиция в оккупированном Россией Крыму. Украинец с 29 марта 2019 года находится в колонии в городе Торжок Тверской области России, что является нарушением ст.49 IV Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны, которым запрещается перемещение жителей оккупированных территорий на территорию страны-оккупанта. 4 апреля Балуха поместили в штрафной изолятор колонии № 4 г.Торжок (РФ).

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Россия, Больница, Крым, РФ, Политзаключенный, Владимир Балух, Перевели.
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