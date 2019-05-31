Вакарчук профинансирует свою партию выручкой от концерта

Новости Украины: Выручка от концерта Святослава Вакарчука на ВДНХ пойдет на финансирование партии "Голос".

Святослав Вакарчук потратит на финансирование своей партии “Голос” свыше 2 млн грн, вырученных от концерта “Океана Эльзы”, который состоялся в Киеве в Национальном комплексе "Экспоцентр Украины".

Об этом Вакарчук сказал в интервью изданию “Лига.Новости”.

“Мы молодая партия, нам нужно гораздо меньше денег, чем другим. Примерно 70-80 миллионов гривень. Эти деньги будут подъемными для нас и наших друзей. Я вот, например, все вырученные деньги за мой концерт "360" на ВДНХ потрачу на финансирование партии. И это будут немалые средства - более 2 млн грн”, - заявил музыкант.

Он рассказал, что команда “Голоса” общается с богатыми людьми, однако имеет несколько принципов: “Главное - мы не берем денег у олигархов. Кого можно назвать олигархами - думайте сами. Речь идет о ТОП-10 самых богатых людей Украины. Самое главное, это те люди, которые контролируют СМИ. Вы понимаете, кого я имею в виду”.

“Не будет такого, чтобы кто-то один финансировал нашу партию”, - добавил лидер “Голоса”.

“У нас есть около десяти состоятельных людей, которые присоединились к финансированию. В ближайшее время мы будем готовы говорить о некоторых из них. Я считаю, что партия "Голос" должна показывать другим пример. Пока, на сегодняшний день, вы будете удивлены, но я лично тоже финансирую партию”, - отметил Вакарчук. Он уточнил, что тратит на партию “несколько миллионов гривен - где-то два или три”.

На просьбу журналиста назвать несколько фамилий спонсоров, певец пояснил, что решение обнародовать их будет принято на съезде партии. Также Вакарчук рассказал, сколько зарабатывает за год: “Каждый год суммы разные - за три года я получил 20 млн грн дивидендов. За 2018 год - пять миллионов”.