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Вакарчук профинансирует свою партию выручкой от концерта

Вакарчук профинансирует свою партию выручкой от концерта
05:42 Сегодня Телеграф Укринформ apostrophe.ua

Новости Украины: Выручка от концерта Святослава Вакарчука на ВДНХ пойдет на финансирование партии "Голос".

Святослав Вакарчук потратит на финансирование своей партии “Голос” свыше 2 млн грн, вырученных от концерта “Океана Эльзы”, который состоялся в Киеве в Национальном комплексе "Экспоцентр Украины".

Об этом Вакарчук сказал в интервью изданию “Лига.Новости”.

“Мы молодая партия, нам нужно гораздо меньше денег, чем другим. Примерно 70-80 миллионов гривень. Эти деньги будут подъемными для нас и наших друзей. Я вот, например, все вырученные деньги за мой концерт "360" на ВДНХ потрачу на финансирование партии. И это будут немалые средства - более 2 млн грн”, - заявил музыкант.

Он рассказал, что команда “Голоса” общается с богатыми людьми, однако имеет несколько принципов: “Главное - мы не берем денег у олигархов. Кого можно назвать олигархами - думайте сами. Речь идет о ТОП-10 самых богатых людей Украины. Самое главное, это те люди, которые контролируют СМИ. Вы понимаете, кого я имею в виду”.

“Не будет такого, чтобы кто-то один финансировал нашу партию”, - добавил лидер “Голоса”.

“У нас есть около десяти состоятельных людей, которые присоединились к финансированию. В ближайшее время мы будем готовы говорить о некоторых из них. Я считаю, что партия "Голос" должна показывать другим пример. Пока, на сегодняшний день, вы будете удивлены, но я лично тоже финансирую партию”, - отметил Вакарчук. Он уточнил, что тратит на партию “несколько миллионов гривен - где-то два или три”.

Вакарчук представил двух членов партии "Голос"

На просьбу журналиста назвать несколько фамилий спонсоров, певец пояснил, что решение обнародовать их будет принято на съезде партии. Также Вакарчук рассказал, сколько зарабатывает за год: “Каждый год суммы разные - за три года я получил 20 млн грн дивидендов. За 2018 год - пять миллионов”.

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Концерт, Выручка, ВДНХ, Святослав Вакарчук, Партия Голос.
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