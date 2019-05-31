Минветеранов: В Украине должны создать реестр участников боевых действий

Новости Украины: Министр по делам ветеранов считает, что в Украине нужно создать полноценный реестр участников боевых действий.

В Украине должен быть создан полноценный реестр ветеранов - участников боевых действий, которые нуждаются в помощи.

Об этом во время рабочей поездки в Сумскую область сообщил первый заместитель министра по делам ветеранов Григорий Галаган, передает корреспондент Укринформа.

«Реестр даст возможность получить полную информацию и о раненых, и о месте их лечения, и о необходимости обеспечения протезами, санаторно-курортным лечением, льготами и тому подобное», – отметил чиновник.

Как сообщил и.о главы Сумской ОГА Александр Милаш, сегодня в регионе функционирует комплексная программа социальной защиты населения на 2017-2021 годы, согласно которой на помощь участникам АТО/ООС и их семьям на 2019 год в областном бюджете предусмотрено 10,6 млн грн.

В Сумской области живут почти 12 тысяч участников боевых действий, из них 194 имеют инвалидность вследствие войны. 149 уроженцев Сумщины погибли, защищая Украину.