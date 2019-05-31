Скачать
Пятница, 31.05.2019
Заседание СНБО в пятницу пройдет в новом формате
Заседание СНБО в пятницу пройдет в новом формате
Итоги 30 мая: Крушение вертолета и Гройсману не удалось уйти в отставку
Итоги 30 мая: Крушение вертолета и Гройсману не удалось уйти в отставку
Украина - Нигерия: видео голов и обзор матча на ЧМ U-20
Украина - Нигерия: видео голов и обзор матча на ЧМ U-20
Приметы и обряды на 31 мая – Федотов день
Приметы и обряды на 31 мая – Федотов день

Стенограмма встречи в АП: лидеры фракций не давали согласие на выборы по закрытым спискам

Стенограмма встречи в АП: лидеры фракций не давали согласие на выборы по закрытым спискам
08:32 Сегодня Телеграф Украинская правда Фото: president.gov.ua

Новости Украины: В сообщении пресс-службы президента говорится, что стенограмма опубликована "в связи с многочисленными запросами".

Стенограмма встречи Владимира Зеленского с лидерами фракций и руководством Верховной Рады показала, что депутаты не давали прямого согласия на проведение выборов по закрытым партийным спискам. Ранее представитель Зеленского заявил, что закрытые списки участники встречи поддержали. Об этом пишет Громадское.

В опубликованной АП стенограмме лидеры фракций и депутатских групп соглашаются с необходимостью отменить мажоритарную систему и проводить выборы по полностью пропорциональной системе.

Однако поддержки закрытым спискам они не выражают. В частности лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко, сопредседатель депутатской группы "Возрождение" Виталий Хомутынник и председатель депутатской группы "Воля народа" Ярослав Москаленко выступили за открытые списки.

На следующий день после встречи Зеленского с лидерами фракций депутаты не поддержали его законопроект об изменении избирательного законодательства, предусматривающий пропорциональную систему с закрытыми списками.

Представитель президента в Раде Руслан Стефанчук заявил, что Зеленский и лидеры фракций достигли компромисса, но потом депутаты не соблюли его.

Эти слова вызвали возмущение спикера Рады Андрея Парубия, который обвинил Стефанчук во лжи, отрицая компромисс по закрытых партийных списков. Также Парубий требовал от АП опубликовать стенограмму встречи.

Вечером 30 мая Администрация президента эту стенограмму опубликовала "в связи с многочисленными запросами".

АП выполнила требование Парубия по стенограмме встречи с Зеленским

Напоминаем, 21 мая президент Владимир Зеленский издал указ о роспуске Верховной Рады 8-го созыва. Согласно указу, выборы в парламент состоятся 21 июля 2019 года.

Новоизбранный президент хотел переизбрать Раду по несколько новым правилам - без мажоритарки, однако с закрытыми партийными списками, снизив проходной барьер в парламент с 5% до 3%.

В то же время народные депутаты не поддержали законодательные инициативы Зеленского.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Верховная Рада, Парламентские выборы, Владимир Зеленский, Стенограмма, Руслан Стефанчук, Закрытые списки.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Нигерия 1:1 Украина: события матча
02 Стенограмма встречи в АП: лидеры фракций не давали согласие на выборы по закрытым спискам
03 Маас и Ле Дриан обнародовали декларацию по "керченскому кризису"
04 АП выполнила требование Парубия по стенограмме встречи с Зеленским
05 КС назначил дату рассмотрения жалобы о роспуске Рады
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Курс валют на 31 мая: гривня продолжает дешеветь
Курс валют на 31 мая: гривня продолжает дешеветь
ООС: Боевики применили запрещенное вооружение, есть раненые
ООС: Боевики применили запрещенное вооружение
Грозы, град и жара: синоптики дали прогноз на последний день весны
Синоптики дали прогноз погоды на последний день весны
Рецепт дня: молочный коктейль с фруктами, медом и имбирем
Рецепт дня: молочный коктейль с фруктами, медом и имбирем
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь