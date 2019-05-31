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Совладелец Квартала 95 Шефир считает, что с РФ можно договориться

Совладелец Квартала 95 Шефир считает, что с РФ можно договориться
10:25 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины: Совладелец "Квартала 95" Борис Шефир считает, что с РФ можно договориться о прекращении войны, выступает за сокращение языковых квот и отмену закона о языке.

Совладелец группы "Квартал 95" Борис Шефир считает, что при сильном желании можно договориться с российскими властями и закончить войну на Донбассе.

"Надо ее (войну - ред.) заканчивать. (…) Если мы сильно захотим, то мы с ними (российскими властями - ред.) договоримся", - сказал Шефир в интервью интернет-изданию "Детектор Медиа".

При этом он подчеркнул, что заканчивать войну на условиях противника нельзя "ни в коем случае".

"У нас в предвыборной программе написано, что если убрать людей, материально заинтересованных в войне, она закончится. В данном случае бывший президент и его окружение были заинтересованы в продолжении войны. Мы их убрали, и я уверен, что она затихнет. Война перестанет приносить доход", - выразил мнение Шефир.

"Да, у него (президента РФ Владимира Путина – ред.) имперские амбиции. Но можно же договориться. А если нет, то будем объявлять настоящую войну. А то что это такое: одной рукой воюем, а другой рукой торгуем? Очень важно желание хотя бы одной стороны, иначе для мира нет перспектив", - уверен он.

Шефир также полагает, что президент Украины Владимир Зеленский не намерен находиться на этом посту длительное время: "Наш президент - необычный президент. Он не собирается зарабатывать на этой должности и не собирается там долго оставаться. (…) Наш президент говорит: "Я пойду наведу там порядок и вернусь в свой бизнес". Не знаю, удастся ли ему это, но он собирается это сделать".

Говоря о языковых квотах на телевидении и радио, совладелец группы "Квартал 95" отметил: "Квоты и запреты - это плохо. Любые. Это противоречит Конституции Украины. Статью 10, где идет речь о государственном языке, всегда цитируют наполовину. Вторая часть статьи говорит о том, что региональные языки и русский (отдельно выделенный) государство поддерживает и развивает. Квоты - это не развитие, это подавление языка. Конечно, украинский язык нужно поддерживать и развивать. Но не методом квотирования, а, например, какими-то преференциями, например, в налогообложении".

По его мнению, украинский язык должен стать модным, а производство на украинском - коммерчески привлекательным.

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"Я ожидаю пересмотра квот. 90% - это много. Закон о языке нужно отменить и принять нормальный закон. Это первый шаг для отмены войны", - убежден Шефир.

При этом он заметил, что сейчас "не нужно теребить проблему языка, она делит общество". "Вначале нужно войну остановить, а потом решать другие задачи", - подытожил совладелец группы.

Отвечая на вопрос о том, какие советы он дает Зеленскому как президенту, Шефир сказал: "Не имею возможности, я же его сейчас не вижу. Но я бы посоветовал ему быть смелее. Мы когда писали программу (предвыборную - ред.), то первым законом, который мы хотели подать в Раду, был закон о снятии неприкосновенности и об импичменте. В первую очередь надо начать с себя и не бояться".

Борис Шефир в группе "Квартал 95" отвечает за телевизионное производство. Среди его первоочередных задач - расширение сотрудничества с другими телеканалами, помимо "1+1 медиа".

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Россия, Донбасс, Квартал-95, Языковые квоты, Борис Шефир.
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