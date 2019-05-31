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Известный журналист возглавит избирательный штаб партии "Сила и честь"

Известный журналист возглавит избирательный штаб партии "Сила и честь"
11:00 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины: Основатель интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон возглавил предвыборный штаб экс-кандидата в президенты и лидера партии "Сила и честь" Игоря Смешко.

Партия "Сила и честь" будет участвовать во внеочередных парламентских выборах, ее предвыборный штаб возглавил журналист Дмитрий Гордон, сообщил лидер этой политсилы, экс-глава Службы безопасности Украины Игорь Смешко.

"Мы уверены, что даже в условиях нехватки времени, ресурсов и доступа к популярным СМИ, имея такую большую поддержку соотечественников, именно партия "Сила и честь" станет той движущей силой, вокруг которой будет сформировано качественное и действенное парламентское большинство. Наша миссия: привести наконец-то настоящих профессионалов в Верховную Раду и правительство", - написал Смешко на своей странице в Фейсбуке.

Смешко рассказал о своих дальнейших целях и о готовности к диалогу с Зеленским

Он сообщил, что руководителем предвыборного штаба стал журналист, общественный деятель Дмитрий Гордон, который не будет баллотироваться в Верховную Раду, а после выборов намерен вернуться к профессиональной деятельности журналиста.

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Смешко баллотировался на президентских выборах, его поддержали 6,04% избирателей.

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Выборы, Парламентские выборы, Дмитрий Гордон, Сила и Честь, Игорь Смешко.
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