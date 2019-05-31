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Украина договорились еще с одной страной о безвизе

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Украина договорились еще с одной страной о безвизе
11:06 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук

Новости Украины: Украина достигла договоренностей о двустороннем безвизовом соглашении с Коста-Рикой.

Украина и Коста-Рико на первых в истории двусторонних отношений консульских консультациях обсудили заключение соглашения между странами о безвизовом режиме.

Об этом сообщает департамент консульской службы Министерства иностранных дел Украины на своей странице в Facebook.

“Две дружественные страны впервые в истории двусторонних отношений провели содержательные переговоры по консульской проблематике. Делегации проанализировали состояние и перспективы сотрудничества в визово-миграционной сфере, рассмотрели вопросы защиты прав и интересов граждан и юридических лиц обоих государств, обменялись основными достижениями консульских служб и обсудили перспективы расширения взаимного консульского присутствия”, - говорится в сообщении.

Украина начинает подготовку к безвизу с еще одной страной

В департаменте также проинформировали, что с целью институализации решение коста-риканской стороны относительно введения безвизового режима для въезда на ее территорию для граждан Украины достигнута договоренность о заключении соответствующего двустороннего соглашения о безвизе.

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Украина, Безвизовый режим, Коста-Рика, Внешняя политика, Безвиз.
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