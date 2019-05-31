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Порошенко избрали председателем новой партии

Порошенко избрали председателем новой партии
14:46 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: скриншот

Новости Украины: Петр Порошенко возглавил партию "Европейская солидарность", на съезде присутствуют Парубий и Климпуш-Цинцадзе.

Пятый президент Украины Петр Порошенко возглавил партию "Европейская солидарность" (переименованная партия "Блок Петра Порошенко "Солидарность").

Такое решение принято на съезде партии в пятницу в Киеве.

Как передаёт корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", в съезде принимают участие председатель Верховной Рады Андрей Парубий, первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко, министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе, экс-глава Закарпатской облгосадминистрации Геннадий Москаль, народные депутаты из фракции "Блок Петра Порошенко".

Порошенко вступил в партию "Европейская солидарность" и получил членский билет

Съезд партии "Европейская солидарность" рассматривает организационные вопросы - о программе партии и центральном совете.

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Парламентские выборы, Петр Порошенко, Блок Петра Порошенко Солидарность, Европейская солидарность.
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