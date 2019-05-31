Энергетическая безопасность: Зеленский провел заседание СНБО

Новости Украины: Зеленский провел СНБО и анонсировал новые решения.

Президент Владимир Зеленский провел совещание с участием членов Совета национальной безопасности и обороны Украины, посвященное энергетической безопасности.

Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

Зеленский напомнил, что позавчера на шахте "Лесная" во Львовской области погибли двое горняков, два года назад погибли 8 горняков на шахте "Степная" ГП "Львовуголь", недавно погибли 17 шахтеров на шахте "Востоккарбон" возле Луганска.

"Это все наши люди. Проблемы в угольной отрасли имеют общие корни, где бы они не возникали", - подчеркнул Президент.

Глава государства отметил, что за последнюю неделю он побывал в двух местах, где гибнут украинцы.

"Если на фронте убивают пули и снаряды, то в тылу - безответственность, бесхозяйственность и коррупция", - подчеркнул Зеленский.

По его словам, сегодня проблематику энергетики обсудили в формате совещания, а через две недели будут приняты соответствующие решения.

"Цена вопроса очень велика - безопасность и благополучие наших людей", - отметил Президент.

Зеленский констатировал, что в течение 2014-2018 годов добывание угля государственными предприятиями Украины уменьшилось на 47%. Украинская экономика критически зависит от импорта энергоносителей, и очень мало сделано для их получения из различных источников.

"Несмотря на радужные заявления, добывание газа не увеличивается. Завтра - лето, но зима близко. И уже следует готовиться к отопительному сезону", - подчеркнул Президент.

Глава государства напомнил, что одним из обязательств Украины перед Европейским Союзом является реформирование энергетической сферы и ключевой здесь является демонополизация энергетических рынков. С 1 июля должен начать функционирование очередной этап рынка электроэнергии.

"Но в условиях сплошной монополизации могут возникнуть риски и для производителей, и для потребителей, и для экономики Украины в целом. Об этом нас предупреждают международные партнеры", - заявил Зеленский.

Как сообщалось ранее, полномасштабный рынок электроэнергии в соответствии с Законом Украины "О рынке электрической энергии" должен быть введен с 1 июля 2019 года.

В то же время в ГП НЭК "Укрэнерго" не исключают кратковременной отсрочки с введением рынка электроэнергии - на 2-3 месяца или переноса на 2020 год.

В конце апреля эксперт вновь избранного Президента Владимира Зеленского по вопросам энергетики, жилищно-коммунальных услуг и антимонопольного регулирования Андрей Герус заявлял, что запуск нового рынка электрической энергии нужно перенести на один год - с 1 июля 2019 года на 1 июля 2020 года - из-за нерешенных проблем, такие как значительный объем перекрестного субсидирования и долги на рынке.