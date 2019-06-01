Тарута заявил, что "Основа" идет на выборы с "Батькивщиной"

Новости Украины: Сергей Тарута сообщил о объединении идеологических платформ партии "Основа" и "Батькивщина".

Партия "Основа" намерена сформировать общий список для внеочередных выборов в Верховную Раду вместе с "Батькивщиной" Юлии Тимошенко.

Как сообщает Deutsche Welle, об этом лидер “Основы” Сергей Тарута заявил на внеочередном съезде партии.

"Прежде всего, речь идет об объединении идеологических платформ партии "Основа" и "Батькивщина" в экономическом разделе и в разделе о восстановлении мира в стране. Также партии будут координировать и согласовывать свои действия при формировании совместной команды в общенациональном и мажоритарных округах", - цитирует Таруту агентство.

По словам лидера “Основы”, Юлия Тимошенко - достойная кандидатура на должность премьер-министра. "Я верю в то, что именно она во главе правительства сможет повести Украину новым экономическим курсом к успеху и расцвету", - заявил политик.

Отмечается, что на съезде председатель "Основы" Андрей Николаенко сообщил, что партии будут формировать общий список кандидатур, исходя из принципа включения в него наиболее рейтинговых и авторитетных лиц, рекомендованных и согласованных политсоветами обеих сил.

Впрочем, замечает DW, 29 мая Юлия Тимошенко заявила, что "Батькивщина" готова сотрудничать с партиями, которые поддерживают ее курс, но на парламентские выборы идет самостоятельно.