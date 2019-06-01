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СМИ: Зеленский получил от Трампа приглашение посетить Вашингтон

СМИ: Зеленский получил от Трампа приглашение посетить Вашингтон
09:23 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины: Предположительно, официальная встреча может состояться в августе-сентябре 2019 года.

Президент Украины Владимир Зеленский получил от президента США Дональда Трампа приглашение посетить Вашингтон с официальным визитом, сообщает издание "Зеркало недели"

По данным издания, приглашение от Трампа Зеленский получил 31 мая, а визит в США может состоятся после встречи Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Состоится предметный разговор по урегулированию конфликта в Донбассе ... Важный вопрос к Зеленскому на переговорах: "За что Америка столько лет в Украине доллары налогоплательщиков проливала?". Пришло время реальных бизнес-проектов: земля, газодобыча, порты и т.д.", - говорится в статье, "Квартал "черных лебедей", опубликованной на сайте "Зеркало недели" в субботу утром.

Напомним, 20 мая Владимир Зеленский принес присягу президента Украины и официально приступил к исполнению обязанностей главы государства.

Трамп позвонил и поздравил Зеленского

Зеленский заявил, что надеется встретиться со своим американским коллегой в ближайшее время.

В свою очередь министр энергетики США Рик Перри, который присутствовал на инаугурации Зеленского, передал ему послание от Трампа относительно будущего сотрудничества.

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США, Вашингтон, Дональд Трамп, Владимир Зеленский.
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