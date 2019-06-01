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Луценко считает, что Россия планирует блокировать украинскую ГТС

Луценко считает, что Россия планирует блокировать украинскую ГТС
16:41 Сегодня Телеграф УНН Фото: Твиттер

Новости Украины: Луценко напомнил об угрозе газовой блокады Украины.

В Украине есть угроза газовой блокады. Такое мнение высказал Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в Facebook, передает УНН.

"Вчера состоялось первое заседание СНБО под председательством Президента Зеленского. Рассматривали проблемы в области энергетики. Если бы господин секретарь Данилюк не забыл меня пригласить туда, я бы сказал следующее. Россия накопила в европейских (важно - неукраинских) хранилищах большие объемы газа для зимнего потребления ЕС. Очевидно, что страна-агрессор планирует блокаду нашей трубы ", - отметил Луценко.

По его словам, собственных объемов газа не хватит для поддержания давления в газотранспортной системе, а для импорта газа надо дополнительно 3 млрд кубометров газа. В этих условиях надо срочно отменить решение Кабмина об изъятии 90% доходов "Нафтогаза".

Кроме того, по его словам, незаконный отбор газа частными облгазами составил в этом году 5 млрд. кубометров. К концу года объем хищений может составить 10 млрд кубов 

"Очевидно, что надо не только надеяться на действия от НАБУ, но и лишить, наконец, эти искусственные олигархические кормушки статуса поставки газа населению, что переносится уже с 2015 года", - подчеркнул генпрокурор.

Луценко сообщил об успешном отражении рейдерской атаки на город в Киевской области

При этом он добавил, что в условиях объявленной РФ нефтяной блокады Украины должно в силу давно утвержденных санкций против "Роснефти" наконец передать в государственное управление целостный имущественный комплекс "ПрикарпатЗападтранс".

Также он затронул вопрос деолигархизации, которую, по его мнению, ускорит введение ренты на добычу угля и руды - по аналогии ренты на добычу газа. Эта норма, по его мнению, также может стать источником социальной помощи шахтерам.

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Все по теме:

Юрий Луценко, Россия, СНБО, Газотранспортная система, Александр Данилюк, Транзит газа.
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