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Партия Зеленых будет участвовать в выборах

Партия Зеленых будет участвовать в выборах
22:11 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ПЗУ

Новости Украины: Партия Зеленых Украины примет участие в парламентских выборах.

Лидер Партии Зеленых Украины Виталий Кононов во время общественного форума "Зеленая волна" заявил, что на съезде ПЗУ было принято решение об участии партии в досрочных выборах в Верховную Раду.

Об этом сообщается на сайте партии.

"Украина сейчас в зоне турбулентности. Большинство граждан предпочли кардинальные изменения в обществе, и мы разделяем мнение о необходимости деолигархизации страны и справедливом распределении материальных благ. Партия Зеленых Украины идет на парламентские выборы, чтобы защитить будущее украинцев. Мы живем не в мире, оставленном нам родителями, а в мире, одолженном у наших детей и внуков", - отметил Кононов.

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По мнению участников Форума, сегодня Зеленая идеология - это не только вопрос экологии, но и кризисные вопросы, возникшие в связи с российской аннексией Крыма и оккупацией Донбасса, угроза экологических катастроф, безработицы и, как следствие, трудовая миграция.

Партия Зеленых Украины - одна из старейших партий в Украине. Как экологическая политическая партия создана в сентябре 1990 года, официально зарегистрирована в мае 1991 года. Высшим органом партии является съезд. В период между съездами работу партии направляет центральный коордиционный совет. Председатель ЦКС - Виталий Кононов.

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Верховная Рада, Партия зеленых, Досрочные выборы, Виталий Кононов.
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